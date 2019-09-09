Kadıköy Anadolu Lisesinde yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı

Öğrencilerin yaz tatili sona erdi. 18 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı. Kadıköy Anadolu Lisesindeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı. Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Her yıl aynı manzara

Kadıköy Anadolu Lisesinde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor.