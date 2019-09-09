YEREL

Kadıköy Anadolu Lisesinde yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı

İSTANBUL Kadıköy Anadolu Lisesinde yeni öğrencileri karşılamak için atılan simitler, tepkilere neden oldu.

Öğrencilerin yaz tatili sona erdi. 18 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı. Kadıköy Anadolu Lisesindeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı. Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Her yıl aynı manzara

Kadıköy Anadolu Lisesinde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te park kavgası 3 ölü 5 yaralı
Şenol Güneş: 'Kimseye hainlik yapmak istemiyoruz'
Hollanda’da silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı
ABD 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş
Bahçeli'nin danışmanından Arınç'a sert tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Denizli'de emekli polis memuruna sopalı saldırı
Aksaray'da hemşireye yumruklu saldırı
Aşure tarifi aşureye fındık ve ceviz ne zaman konur?
Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran klip
Bursa'da otobüs şoförü fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştirdi
Okullar açıldı veliler bu çantaları kullanmayın skolyoza yol açabilir
Bartın'da durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam tutuklandı
Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi