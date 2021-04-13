Kabine toplantısı başladı! Yüz yüze eğitime ara veriliyor bayram ikramiyesi zammı belli olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ramazanda ülkeyi dinlendireceğiz" çıkışının ardından bugün Kabine Toplantısı yapılıyor. Saat 15:00'te başlayan toplantının gündeminde yeni yasaklar var. Toplantının gündeminde emeklilere ödenecek Bayram İkramiyesi'ne yapılacak zam da var. Kaç lira zam yapılacağı belli olacak. Alınan kararları Erdoğan canlı yayında açıklayacak...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantıda Ramazan ayı boyunca uygulanması planlanan yeni Koronavirüs tedbirleri ele alınacak. 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verilmesi kararının çıkması beklenirken, şehirler arası seyahatlere de kısıtlama getirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan 13 milyondan fazla ameklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesine yapılacak zam da bu toplantıda billi olacak.

Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Bilim Kurulu toplantısında karar verilen tavsiyeleri ve son durumu bir sunumla aktaracak. Bilim Kurulu'nda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler şöyle:

- Tam kapanma

- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri

- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatlerinin genişletilmesi

- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

- Ramazan boyunca camilerde teravih kılınmasının yasaklanması

- Kalabalık meydan ve caddelere giriş çıkışların sınırlandırılması

- Bayramda seyahat yasağı

Tam kapanma olabilir mi?

Tam kapanmanın koronavirüs bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının adından lınan kesin kararları ve yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak.