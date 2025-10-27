BIST 10.853
DOLAR 41,92
EURO 48,87
ALTIN 5.445,14
HABER /  SPOR

Juventus'ta İgor Tudor'un görevine son verildi

Juventus'ta İgor Tudor'un görevine son verildi

İtalya ekibi Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildi.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Mart 2025'te göreve gelen Hırvat teknik adam Tudor ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Udinese ile 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçta takımın başında geçici olarak Massimiliano Brambilla'nın yer alacağı ifade edildi.

Tudor yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemedi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da forma giydiği siyah-beyazlı ekip, Serie A'da 12 puanla 8'inci, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 puanla 25'inci sırada yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den dijital platform teklifi: Uygulanan vergi artırılsın
MHP'den dijital platform teklifi: Uygulanan vergi artırılsın
Çanakkale açıklarında art arda iki deprem oldu, Naci Görür'den KAF uyarısı: "Bölge geriliyor"
Çanakkale açıklarında art arda iki deprem oldu, Naci Görür'den KAF uyarısı: "Bölge geriliyor"
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik zorbası yakalandı, gereği yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik zorbası yakalandı, gereği yapıldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 8 artarak 68 bin 527'ye çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 8 artarak 68 bin 527'ye çıktı
Vizesiz geçiş askıya alınmıştı! Dışişleri'nden 'Karadağ' açıklaması
Vizesiz geçiş askıya alınmıştı! Dışişleri'nden 'Karadağ' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Rubio: İsrail’in Nuseyrat Kampı saldırısı ateşkes ihlali değil
Rubio: İsrail’in Nuseyrat Kampı saldırısı ateşkes ihlali değil
Bahisçi hakemler bu maçla ifşa olmuşlar! Futbolcular tek bir şut atmamışlar
Bahisçi hakemler bu maçla ifşa olmuşlar! Futbolcular tek bir şut atmamışlar
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Putin telefonda görüştü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Putin telefonda görüştü
Ali Koç'tan sağlam hamle! İspanya devini satın alıyor
Ali Koç'tan sağlam hamle! İspanya devini satın alıyor
Kimdir bu Hüseyin Gün! Meğer casusu Seher Alaçam'ın oğlu Ümit Alaçam ifşa etmiş
Kimdir bu Hüseyin Gün! Meğer casusu Seher Alaçam'ın oğlu Ümit Alaçam ifşa etmiş
TEB'den 2025'in 3. çeyreğinde 9 milyar 11 milyon lira net kar
TEB'den 2025'in 3. çeyreğinde 9 milyar 11 milyon lira net kar