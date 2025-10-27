BIST 10.888
Ali Koç'tan sağlam hamle! İspanya devini satın alıyor

Geçtiğimiz ay Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, Del Nido ailesi arasında yaşanan yönetim krizinin ardından İspanyol devi Sevilla'yı satın almak için nabız yokluyor. Ali Koç'un, Sevilla'nın çoğunluk hissesini satın almak istediği iddia edildi.

Geçtiğimiz ay Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunu Sadettin Saran'a kaptıran Ali Koç için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ali Koç'un zor günler geçiren İspanyol devini satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

Estadio Deportivo'dan Oscar Murillo'nun haberine göre La Liga ekibi Sevilla’da Del Nido ailesi arasında yaşanan yönetim krizi, kulübün el değiştirme ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerken iddialara göre Ali Koç da süreci yakından takip ediyor ve ön araştırma aşamasında bulunuyor.

Haberde Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç'un, Sevilla'nın çoğunluk hissesini satın almak istediği iddia edildi.

Antonio Lappi ve Fede Quintero’nun kulüp hisseleri için 2.400 Euro/hisse teklif sunduğu da aktarıldı. Del Nido ailesindeki çekişme büyürse satış sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. Ali Koç’un olası bu hamlesi, onu Avrupa’da kulüp sahibi Türk iş insanları arasına katabilir ve yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

