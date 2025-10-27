BIST 10.886
İstanbul Adalet Sarayı önünde kendini vurdu

İstanbul'da Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar yaşandı. Tabancayla havaya ateş açtıktan sonra kendisini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişinin haksız yere ceza aldığı iddiasıyla intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Adliyenin C Kapısı önünde bulunan meydanda bir kişi, elindeki silahı kafasına doğrultarak çevreye tehditler savurdu.

Havaya üç el ateş eden silahlı kişi, polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı sırada elindeki silahla bacağına ateş ederek kendisini yaraladı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kişinin 38 yaşında, evli ve üç çocuk babası M.E.G. olduğu belirlendi.

20 kaydının olduğu tespit edildi

Haksız yere ceza aldığı iddiasıyla intihara teşebbüs ettiği öğrenilen M.E.G'nin, "dolandırıcılık", "gasp" ve "kasten yaralama" suçlarından 20 kaydının olduğu tespit edildi.

M.E.G. hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde de bulunmuş

Üzerinde ruhsatlı silah kaydı bulunmayan M.E.G'nin, 30 Haziran'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Okmeydanı Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.E.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, silahlı kişinin kendisini yaralaması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

