BIST 10.886
DOLAR 41,94
EURO 48,89
ALTIN 5.452,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dehşet evi! Babası, babaannesi ve komşusunu bıçakladı

Dehşet evi! Babası, babaannesi ve komşusunu bıçakladı

Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK’nın çekilme kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
PKK’nın çekilme kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti!
270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti!
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Adalet Bakanı Tunç'tan, İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan, İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasına ilişkin açıklama
Seria A'da lider değişti Liverpool'un düşüşü sürüyor Bayern bildiğiniz gibi
Seria A'da lider değişti Liverpool'un düşüşü sürüyor Bayern bildiğiniz gibi
Ahmet Davutoğlu sinyali çaktı! Ak Parti'ye mi dönüyor? ''Tereddüt etmem''
Ahmet Davutoğlu sinyali çaktı! Ak Parti'ye mi dönüyor? ''Tereddüt etmem''
Türkler'e vizesiz girişi durdurdu! Karadağ Başbakanı duyurdu sebebi bir olay
Türkler'e vizesiz girişi durdurdu! Karadağ Başbakanı duyurdu sebebi bir olay
TFF'yi sallayan ifşalar! İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan hakemleri açıkladı
TFF'yi sallayan ifşalar! İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan hakemleri açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric sinyali verdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric sinyali verdi
Gazze'de İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi
Gazze'de İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi
Işıkhan’dan kritik asgari ücret açıklaması! Ne kadar zam yapılacak?
Işıkhan’dan kritik asgari ücret açıklaması! Ne kadar zam yapılacak?
Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'den 9 ayda 50 bin kişiye 39.2 milyar lira finansman
Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'den 9 ayda 50 bin kişiye 39.2 milyar lira finansman