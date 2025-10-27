BIST 10.916
GÜNCEL

PKK’nın çekilme kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama

PKK’nın çekilme kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama

PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sürecin “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”nin yeni bir aşamasına girdiğini belirterek, TBMM ve yürütmeden “hukuki-siyasi adımlar” çağrısı yaptı. Hatimoğulları ve Bakırhan, “barışın kaybedeni olmaz” mesajını yineledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 26 Ekim 2025’te PKK tarafından yapılan “çekilme” açıklamasının ardından sürecin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Tülay Hatimoğulları, açıklamayı “Dün, yani 26 Ekim 2025'te yapılan açıklamayla Barış ve Demokratik Toplum Süreci yeni bir aşamaya girmiştir.” sözleriyle değerlendirdi.

Hatimoğulları, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde silahların sustuğu, çatışmaların bittiği bir aşamaya geçtik.” diyerek, bu dönemin anahtar kavramının “demokratik entegrasyon” olduğunu ifade etti.

“TOPLUMUN SESİ ARTIK DUYULMALIDIR”

Hatimoğulları, siyasi kurumların ve Meclis’in sürece ilişkin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı:

“Altını tekrar çizerek belirtmeliyim ki toplumun; yürütme erkinden ve yasa yapma iradesi olan Meclisten beklentisi ve talebi var. Toplumun sesi artık duyulmalıdır.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı, toplumsal desteğe dikkat çekerek, “Barışın kaybedeni olmaz. Gelin hep birlikte mücadele ederek bütün Türkiye halklarının kazanmasını sağlayalım.” çağrısında bulundu.

“ÖCALAN’IN ROLÜ BELİRLEYİCİDİR”

Tuncer Bakırhan ise değerlendirmesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolüne vurgu yaptı:

“Bugün geldiğimiz noktada Öcalan’ın çabası, öngörüsü, ısrarı ve barışın inşasındaki rolü belirleyicidir.”

Bakırhan, Öcalan’ın sürece daha fazla katkı sunabilmesi için “özgür çalışma, iletişim ve yaşam koşulları”nın sağlanması gerektiğini belirtti.

Medyaya da sorumluluk çağrısında bulunan Bakırhan, “Medya barışa köprü olmalı.” dedi ve “Bu süreç, kaybedeni olmayan bir süreçtir.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

