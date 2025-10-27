BIST 10.886
DOLAR 41,94
EURO 48,89
ALTIN 5.452,32
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Putin telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Tokayev'in Rusya'ya düzenleyeceği resmi ziyaretin hazırlıklarına ilişkin konular ele alındı.

Liderler, Moskova'daki görüşmelerin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesindeki önemini vurgularken, aynı zamanda dünyadaki mevcut durumu da değerlendirdi.

Daha önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in, 12 Kasım'da Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirilmişti.

