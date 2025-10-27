BIST 10.884
Rubio: İsrail’in Nuseyrat Kampı saldırısı ateşkes ihlali değil

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırının ateşkes ihlali olarak değerlendirilmediğini belirtti. Rubio, İsrail’in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve ateşkesin iki tarafın yükümlülüklerine dayandığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Asya gezisi sırasında Başkan Donald Trump’ın uçağında İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarına düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Rubio, saldırıda dört kişinin yaralandığını kaydederek, "Bunu ateşkesin ihlali olarak görmüyoruz" dedi.

Rubio, İsrail’in, Washington, Mısır ve Katar arabuluculuğunda varılan ateşkes kapsamında meşru müdafaa hakkından vazgeçmediğini vurguladı:
"Eğer, İsrail’e karşı bir tehdit varsa bu hakları vardır ve tüm arabulucular da bu konuda hemfikirdir."

ATEŞKES VE REHİNELER KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Rubio, Gazze’deki ateşkesin her iki tarafın yükümlülüklerine dayandığını belirtti. Ayrıca Hamas’ın esaret altındaki rehinelerin cenazelerinin iadesini hızlandırması gerektiğini yineledi.

İsrail, Cumartesi günü İslami Cihat Örgütü üyesi bir kişiyi hedef aldığını ve bu kişinin İsrail askerlerine saldırı planladığını iddia etmişti. Örgüt ise saldırı planladığı iddiasını yalanladı.

