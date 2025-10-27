TEB'den 2025'in 3. çeyreğinde 9 milyar 11 milyon lira net kar

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2025'in üçüncü çeyreğinde 9 milyar 11 milyon lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Aktif toplamı 749 milyar lira olan bankanın kredileri toplam aktiflerinin yüzde 57,3'ünü oluşturdu. Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri, yılın üçüncü çeyreğinde 429 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde toplam mevduatı ise 500 milyar lira oldu.

Güçlü sermaye yapısıyla birlikte 2025'te istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir şekilde devam ettiren TEB'in üçüncü çeyrekte net karı 9 milyar 11 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankanın öz kaynakları 52,9 milyar lira olurken sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin üstünde, yüzde 18,01 oranında gerçekleşti.

CEPTETEB mobil uygulaması ve internet şubesiyle müşterilerinin günlük bankacılık ihtiyaçlarını dijital kanallardan hızlı ve pratik şekilde karşılamayı sürdüren TEB, bireysel müşterilerine sunduğu mobil bankacılık deneyimini daha hızlı ve verimli hale getirdi.

Banka, indirimli kampanyalar ve işbirlikleriyle kullanıcılara harcamalarında fırsatlar sunarken TEB’in ticari müşterilerine özel mobil bankacılık platformu CEPTETEB İŞTE 5'inci yılını tamamladı. Yenilenen tasarımı ve zenginleştirilmiş fonksiyonlarıyla platformda birçok yenilik devreye alındı.

Birikim alışkanlıklarını değiştiren Marifetli Hesap ile tasarruf sahiplerine özel faiz oranlarıyla, gecelik vadeli mevduatlarının her gün büyümesini sağlayan banka, müşterilerinin diledikleri zaman para yatırma ve çekme işlemi yapabilmelerine olanak tanıdı.

TEB, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye ve ekonomiye daha fazla dahil olmalarına destek vermeye devam etti.

Kadın girişimcilere ve dijital dönüşüme destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle yürütülen TurWIB II programının ikinci dilimi olan 25 milyon avroluk kaynak bankaya ulaştırılarak kadın sahipliğinde veya yöneticiliğinde bulunan KOBİ'lerin kullanımına sunuldu. Bu dönemde TEB, kadın sahipliğinde ya da yöneticiliğinde olan KOBİ'lere kullandırdığı kredi hacmini yılbaşından bu yana yüzde 55 artırdı.

Banka, Türkiye'nin kurumsal ikinci el araç platformu arabam.com ile yaptığı işbirliğiyle, yenilikçi stok finansmanı modeline imza atarak sektörde stok finansmanı sürecini API üzerinden yönetti. İlk örnek olarak geliştirilen bu yapıyla, ikinci el araç satışında finansman süreçleri daha hızlı, güvenli ve düşük operasyonel yükle yürütülüyor.

Dijital dönüşüm yatırımları kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile entegrasyonu hayata geçiren TEB, bu sayede muvafakatname veren müşterilerin mali verilerinin güvenli altyapılar üzerinden doğrudan GİB sisteminden alınmasını sağladı. Böylelikle müşterilerin beyan ettikleri finansal verilerle resmi veriler eş zamanlı olarak doğrulanırken kredi ve diğer bankacılık işlemlerinde süreçler hızlandı.

TEB'in dijitalleşme vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, müşterilere hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir bankacılık deneyimi sunarken ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağladı.

Girişim Bankacılığı ile girişimcileri desteklemenin yanı sıra ekosisteme katkı sağlayan çalışmalarını sürdüren TEB, yılın üçüncü çeyreğinde düzenlenen İnoSuit S2C etkinliğinde 24 girişimci ve 16 ihracatçı firma arasında 120'nin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirdi.

TEB, söz konusu görüşmelerle girişimcilerin ürün ve hizmetlerini tanıtmasına ve yeni işbirlikleri kurmalarına imkan tanıdı. BNP Leasing Solutions Demoday etkinliğinde, TİM-TEB Girişim Evi'nden 5 girişimci, BNP Paribas Finansal Kiralama üst yönetimine projelerini sunarak potansiyel işbirliği görüşmeleri yaptı. Aynı dönemde, 7 ilde gerçekleştirilen Start Up ve Level Up programlarına katılacak girişimciler belirlenerek programlar başlatıldı.

TEB'e Euromoney'den "En İyi KOBİ Bankası" ödülü

TEB KOBİ Bankacılığı, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, su ve atık yönetimi ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projeler gibi yeşil yatırımlara finansman sağlamaya devam etti.

KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim, danışmanlık, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine de destek veren TEB, uluslararası finans yayını Euromoney tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri 2025 kapsamında "Türkiye'nin En İyi KOBİ Bankası" seçildi.

İhracatçıları desteklemek amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygun maliyetli reeskont ve Exim kredilerinin yakından takip edildiği yılın üçüncü çeyreğinde, TEB'in aracılık ettiği TCMB reeskont kredi kullanımı 9 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan TEB, TCMB Para Takası (SWAP) Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredileri kapsamında, Türkiye ve Çin arasındaki ticaret ve yatırım faaliyetlerinin finansmanına yönelik ödemelerde kullanılmak üzere, Çin yuanı reeskont kredilerinin kullanımına aracılık etmeye başladı.