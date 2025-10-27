Bahisçi hakemler bu maçla ifşa olmuşlar! Futbolcular tek bir şut atmamışlar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Gazeteci Tahir Kum, TFF'nin bahis soruşturmasını başlatan maçı açıkladı. Golsüz biten o maçta bir kez bile şut atılmamış.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair çarpıcı bilgileri açıkladı. Hacıosmanoğlu yaptığı konuşmada 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını dile getirdi. Hacıosmanoğlu, 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin binin üzerinde 1 hakemin ise 18 bin 227 maça bahis oynadığını ifade etti.

ANKARASPOR - NAZİLLİSPOR MAÇI İLE İFŞA OLDULAR

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Gazeteci Tahir Kum, bağlantı yaptığı HT Spor canlı yayınında çarpıcı bilgiler paylaştı. Tahir Kum, soruşturmanın Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan maça yapılan bahislerin ardından başlatıldığını açıkladı. Tahir Kum konuşmasında şunları söyledi:

*Bu olaylar Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan, incelemesi ve soruşturması 1,5-2 yıl süren maçla ilgili başladı. O maçta futbolcular ve yöneticilere ciddi cezalar verildi. O dönemde futbolcu, yönetici ve başkanların yüksek oranlı bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu tablo, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun geniş çaplı bir soruşturma başlatmasına neden oldu"

ŞUT BİLE ATMAMIŞLAR

Hiçbir şutun çekilmediği maçın ardından TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.

BİR AY ÖNCE DÜĞMEYE BASILDI

Tahir Kum, HT Spor'da soruşturmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

-"Futbol ailesindeki 3 bin 700 kişiyle ilgili TFF yaklaşık bir ay önce inceleme başlattı. Bunun içinde kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular ve hakemler vardı".

-TFF'nin anlaşması olduğu bir şirket, uluslararası bahis firmalarıyla ve Spor Toto Teşkilatı'na bağlı yasal şirketlerle ilgili araştırma yaptı. Futbol ailesi içinde olan kişilerle ilgili kimin bahis hesabı var, kim kaç kez bahis oynamış, bunların hepsi son bir aydır inceleniyor

KULÜP BAŞKANI TAM...

*Bir kulüp başkanının 3.057 kez bahis oynadığı ve 476 kez kazanç sağladığı,

*Bir masörün 2.399 kez bahis yapıp 329 defa kazandığı,

*Bir futbolcunun 1.950 kez oynayıp 340 defa kazandığı,

*Bir başka futbolcu ve teknik adamların ise 15.987 kez bahis oynayıp 3.138 defa kazanç elde ettiği tespit edildi"

İŞİN İÇİNDE FUTBOLCULAR DA VAR

-Hem ulusal hem uluslararası bahis şirketlerinden alınan verilerle yapılan bu inceleme, ilk sonuçları ortaya koydu.

*İçinde sadece hakemler yok; başkanlar, teknik adamlar, futbolcular da bahis olayının içinde.

-TFF, Spor Toto Teşkilatı'na yazı yazarak müsabakalarda hakem kararları üzerinden oynanan özel bahislerin kaldırılmasını talep edecek. 'Kaç defa VAR'a gidilir, hangi oyuncu kırmızı kart görür' gibi özel bahis seçeneklerinin kaldırılması istenecek.



