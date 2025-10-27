Çanakkale açıklarında art arda iki deprem oldu, Naci Görür'den KAF uyarısı: "Bölge geriliyor"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bugün önce 4 sonra 3,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu devamında gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Bölge geriliyor." dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında peş peşe iki deprem oldu. Ege Denizi içerisinde gerçekleşen ilk deprem saat 10.12'de kaydedildi.

BEŞ DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM OLDU

Bu depremden beş dakika sonra saat 10.17'de aynı yerde ikinci bir deprem daha oldu. AFAD verilerine göre 13,19 kilometre derinlikte gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.

NACİ GÖRÜR: BÖLGE GERİLİYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada her iki depremin de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu devamında gerçekleştiğini söyledi.

Sarsıntıların Edremit Fay Zonu'na paralel bir alanda gerçekleştiğini kaydeden Görür, "Bölge geriliyor." dedi.