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İzmir'de yasak aşk iddiası: Evine gelen kadını vurdu kendisi intihar etti

İZMİR'de Mikail G.(29) eşiyle yaşadığı evine gelen evli ve 2 çocuk annesi Hediye D.'yi (41) pompalı tüfekle ağır yaraladı. Sonrasında aynı silahı başına dayayan Mikail G., yaşamına son verdi.

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Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 1610 Sokak'ta eşiyle yaşayan Mikail G.'nin evinde dün yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi;  Evli ve 2 çocuk annesi Hediye D., Mikail G.'nin evine gitti. İlişki yaşadıkları öne sürülen ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alıp Hediye D.'yi sol omzundan vurdu. Hediye D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mikail G. aynı silahı başına ateşleyerek, intihar etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan Hediye D., ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, Mikail G.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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