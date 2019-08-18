HABER /  GÜNCEL

İzmir'de yangın büyüyor! Köyler boşaltıldı

İzmir'de yangın büyüyor! Köyler boşaltıldı

İzmir Karabağlar'daki orman yangını Yukarı Orhanlı Köyü'ne sıçradı. Köy yangının büyümesi üzerine tedbir amaçlı boşaltılırken yangının kontrol edilmesi için müdahale sürüyor.

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bu arada yangının büyümesi üzerine Yukarı Orhanlı Köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangını helikopterle havadan inceledi, söndürme çalışmalarını denetledi.

Bakan Pakdemirli, dün İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangını da havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Pakdemirli ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu, ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi
İstanbul Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi
Bakan Pakdemirli'den İstanbul açıklaması
Bakan Pakdemirli'den İstanbul açıklaması
Kütahya'da bir kişi gelinini öldürüp intihara kalkıştı
Kütahya'da bir kişi gelinini öldürüp intihara kalkıştı
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
Adana’daki dev vurgunun şüphelisi bekçiler tarafından yakalandı
Adana’daki dev vurgunun şüphelisi bekçiler tarafından yakalandı
İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu basına sızdı
İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu basına sızdı
ÖNCEKİ HABERLER
Şemdinli'de el yapımı bomba patladı
Şemdinli'de el yapımı bomba patladı
1. sınıf okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB okul açılış tarihi
1. sınıf okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB okul açılış tarihi
Çökme tehlikesindeki 9 katlı binaya tahliye
Çökme tehlikesindeki 9 katlı binaya tahliye
Masterchef Mehmet Yalçınkaya evli mi eşi kimdir?
Masterchef Mehmet Yalçınkaya evli mi eşi kimdir?
Somer Sivrioğlu evli mi boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu kimdir yaşı?
Somer Sivrioğlu evli mi boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu kimdir yaşı?
Somer Sivrioğlu aslen nereli yaşı kaç boşandığı eşi Aslı kimdir?
Somer Sivrioğlu aslen nereli yaşı kaç boşandığı eşi Aslı kimdir?
Yorumlar 2 yorum