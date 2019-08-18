İzmir'de yangın büyüyor! Köyler boşaltıldı

İzmir Karabağlar'daki orman yangını Yukarı Orhanlı Köyü'ne sıçradı. Köy yangının büyümesi üzerine tedbir amaçlı boşaltılırken yangının kontrol edilmesi için müdahale sürüyor.

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bu arada yangının büyümesi üzerine Yukarı Orhanlı Köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangını helikopterle havadan inceledi, söndürme çalışmalarını denetledi.

Bakan Pakdemirli, dün İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangını da havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Pakdemirli ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu, ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.