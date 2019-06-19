İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Mursi paylaşımı fena alay konusu oldu

İYİ Partili Mehmet Aslan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için ülkemiz genelinde gıyabi cenaze namazlarının kılınmasına tepki gösterince olanlar oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle yurt genelinde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı olan ancak seçilemeyen Mehmet Aslan, söz konusu gıyabi namazına, tepki göstermek amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bugüne kadar hangi Vatan evladı Şehidimiz için gıyabi cenaze namazı kıldırdınız? https://t.co/fEeBPDyORe — Mehmet Aslan (@Aslnmhmt) 18 Haziran 2019

Alay konusu oldu

Aslan'ın bu yerinde olmayan eleştirisine twitter kullanıcıları kayıtsız kalmadı. Paylaşımın altına kullanıcılardan çok sayıda ironili yorum geldi.

İşte onlardan bazıları;