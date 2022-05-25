İYİ Parti'den istifa edip Zafer Partisi'ni kuran İsmail Koncuk, yeniden İYİ Parti'ye katılıyor

İYİ Parti yönetimini topa tutarak Ümit Özdağ'la birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye geri dönüyor. Koncuk, geçtiğimiz günlerde "Bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor" diyerek Zafer Partisi'nden istifa etmişti.

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İYİ Parti'den milletvekili seçildikten sonra başkanlık divanında da görev alan ve bir süre sonra istifa ederek Zafer Partisi'nin kurucuları arasında bulunan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye dönme kararı aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine yapılan görüşmede İsmail Koncuk, yeniden İYİ Parti rozeti takmaya karar verdi. Koncuk, bugün TBMM'de yapılacak İYİ Parti grup toplantısına katılacak ve rozeti Meral Akşener tarafından takılacak.

İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı, İsmail Koncuk'un katılmasıyla birlikte 37 olacak.