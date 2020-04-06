İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi. Fransa'da ise bir günde tam 833 kişi yaşamını yitirdi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. İtalya'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, mevcut koronavirüs vaka sayısının 93 bin 187'ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 132 bin 547'ye yükseldiğini aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 21 bin 815 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1022'lik artışla 22 bin 837'ye çıktığını kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 636 kişi daha artarak 16 bin 523'e yükseldiğini açıkladı. Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımdaki kişi sayısında düşüşün sürdüğünü ve düne göre 79 kişi azalarak 3 bin 898'e gerilediğini bildirdi.

Borrelli, bugün 1941 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı dün 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 ve perşembe 2 bin 477 olarak açıklanmıştı.

Ülke genelinde bugüne kadar 721 bin 732 kişiye test yapıldığı bildirildi. Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Roma'daki Gemelli Hastanesi Akciğer Hastalıkları Uzmanı Dr. Luca Richieldi, bugün aldıkları sonuçların sıkı tedbirleri sayesinde olduğunu, virüsle mücadelede gardlarını düşürmemeleri gerektiğini söyledi.

Richeldi, "Veriler, birkaç gündür gördüğümüz rahatlatıcı eğilimi büyük ölçüde doğrulamaktadır." dedi. Lombardiya Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera da dün 249 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının biraz artışla 297'ye çıktığını belirtti.

"Birkaç hafta içinde dışarı çıkmak mümkün olabilir"

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de yaptığı açıklamada, birkaç hafta içinde dışarı çıkmanın mümkün olabileceğini ancak bunun mayıs ayı başında yine maskeyle olmak koşuluyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı ise hafta sonu yapılan kontrollerde dışarıya gerekçesiz ya da izin belgesiz çıkan 20 bini aşkın kişinin farklı şekillerde cezalandırıldığını açıkladı.

24 saatte 833 ölüm

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldi

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 912 artışla 74 bin 390'a ulaştığını, bakımevlerinde 23 bin 620 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 72'ye ve iyileşen kişi sayısının 17 bin 250'ye çıktığını aktaran Veran, son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 833 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Veran, ölü sayısının hastanelerde 6 bin 494'e ve yaşlı bakımevlerinde 2 bin 417'ye ulaştığını, böylece toplam can kaybının 8 bin 911 olduğunu belirtti.

Halkın eve kapanmasının olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Veran, ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde kalanların hepsine Kovid-19 testi yapılacağını söyledi.

Fransa dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İspanya'da ölü ve vaka sayısı 5 gündür düşüş eğrisinde

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artışla 13 bin 55'e çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti.