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İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmen başvurdu

İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmen başvurdu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya resmi başvurusunu bu sabah yaptığı son dakika açıklamasıyla duyuruldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e niyet mektupları sunuldu.

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Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Süreci Finlandiya ile el ele götürmeyi planladıklarını belirten Andersson başvuru süreci hakkında 'Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız' demişti.

Finlandiya parlamentosunda çarpıcı sonuç
Finlandiya parlamentosunda  dün yapılan oylamada 200 milletvekilinden 188'inin NATO üyeliği lehinde oy kullandığı açıklandı. 

Ülkenin kararı Batı medyasında  '75 yılı aşkın bir süredir devam eden bağlantısızlık politikasından çarpıcı bir dönüş' olarak yorumlandı.

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