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İstanbul'da su seviyesi vatandaşları korkuttu! Yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar barajlardaki doluluk oranını düşürdü. Doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü. Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.

Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi. Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

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