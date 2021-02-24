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İstanbul'da sesi duyunca şok oldular: Aniden ters döndü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da yokuş aşağı inen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarparak takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

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Kaza, Üsküdar Altunizade Mahallesi Gonca Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan 34 DL 7552 plakalı araç sürücüsü F.K. isimli kadın, hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracının kontrolünü sağlayamayan F.K. yol kenarında bulunan bir eve ait bahçenin duvarına çarptıktan sonra aracıyla takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını çevredeki en yakın hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza esnasında olay yerinde olan vatandaş Mehmet Bayındır, “Olay sabah saatlerinde oldu. Kazanın sesini duyduk. Duvarı çarpmasıyla araç aniden ters döndü. Ekipler, kadın sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu söylendi” diye konuştu.

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