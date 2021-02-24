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Hepsi birbirinden değerli! Bursa'da milyonluk eserler ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 3 milyon 500 bin lira değerinde tarihi eser ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Y. isimli bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Takibe alınan Ş.Y.’nin Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda gemi figürlü tablo, Mısır dönemine figürleri bulunan tablo, 2 çakmaklı tabanca, Arap alfabesi ile yazılı ciltli kitap, 15 bronz renkli madalya, 304 madeni para, çok sayıda farklı ebat ve boyutlarda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi. Ş.Y. gözaltına alınırken, toplam değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu bildirilen eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

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