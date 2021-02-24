30 ülke sıraya girdi! Salgında talep patlayınca Uşak'ta tam kapasite üretiliyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında evde geçirilen vaktin artmasıyla Uşak'taki tüm fabrikalar tam kapasite üretime geçti.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, battaniyeye yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırdı. Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zamanın artması ve gelen kış mevsiminin talep artışına etkili olduğu belirtildi.
Battaniye üreticileri, bu yıl pandeminin başladığı dönemlerde hem yurt içi hem de yurt dışına satışların azaldığını ancak virüs salgını sonrası ivmenin tersine döndüğünü kaydetti.
Battaniye fiyatlarının 22- 50 TL arasında değiştiği belirtilirken, ürünü alırken pamuk oranının yüksek olmasına dikkat edilmesi önerildi.
Uşak'ta önemli battaniye üreticilerinden firmaya yetkilisi Ömer Saçlı, talebi karşılamak için 3 vardiya halinde tam kapasite çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 30 ülkeye ihracatımız var. Yüzde 35 ihracat, yüzde 65 yurt içi olarak çalışıyoruz. " dedi.