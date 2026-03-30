İstanbul'da polis servisi kazaya karıştı! Şehit ve yaralılar var

Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1'i ağır 16 polis memuru ise yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki polis servisi trafik kazasına karıştı. Kazada, çok sayıda polis memurunun yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı polislere müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Valilik duyurdu: 1 polis şehit!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.

Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.