İstanbul'da polis servisi kazaya karıştı! Şehit ve yaralılar var

Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1'i ağır 16 polis memuru ise yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki polis servisi trafik kazasına karıştı. Kazada, çok sayıda polis memurunun yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı polislere müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul'da polis servisi kazaya karıştı! Şehit ve yaralılar var - Resim: 0

Valilik duyurdu: 1 polis şehit!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.

İstanbul'da polis servisi kazaya karıştı! Şehit ve yaralılar var - Resim: 1

Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'da polis servisi kazaya karıştı! Şehit ve yaralılar var - Resim: 2

Sağanak deniz ulaşımını vurdu: İDO ve BUDO’da seferler iptal
Sağanak deniz ulaşımını vurdu: İDO ve BUDO’da seferler iptal
Allianz Türkiye'den "NZA Allianz Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu"
Kuveyt Türk'ten hissedarlarına natik temettü dağıtma kararı
Trump, İran'da saldırıların ardından "rejim değişikliği" yapıldığını savundu
İstanbul'da yağmurun da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Çiftçi'den polis ve bekçilere müjde! Çalışma şartları iyileştirilecek
Fenerbahçe'de kıyım... Yıldız isim neredeyse bedavaya gidecek
Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu milli takımda sakatlandı
ABD o ülkelerde alarma geçti, vatandaşlarını uyardı! Derhal terkedin
İsrail tarihinde bir ilk! 2026 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi
Vatandaştan tepki yağdı, Erdoğan talimatı verdi! Yeni düzenleme geliyor
Ankara merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı