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İstanbul'da navigasyonu dinleyip sokağa girdi! Sonu kötü bitti: İşte o anlar...

İSTANBUL'da navigasyonun verdiği talimatlara göre ilerleyen sürücü, kaza yaptı. Sürücü, sokakta yol yerine merdivenlerin olduğunu fark etmeyince araçla birlikte taklalar atarak duvara çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan 41 EJ 310 plakalı aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi. Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu.

Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan, yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi. Karaoğlan, ''Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum." şeklinde konuştu. Mahalle sakinleri de Başak Sokak'ta sık sık bu tür kazaların meydana geldiğini ve merdivenlerin olduğu bölümde yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını söyleyerek, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attığı görüldü.

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