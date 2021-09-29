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İç çamaşırı gözüktü! Yıldız Tilbe'ye sahnede büyük talihsizlik

Önceki akşam Harbiye'de konser veren Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı.

Yıldız Tilbe önceki akşam "Harbiye Yıldızlar Geçidi" konser serisi kapsamında sahneye çıktı. Hayranlarına coşkulu anlar yaşatan Yıldız Tilbe, şarkılarıyla dinleyicileri mest etti. Bu yaz sezonunda en çok konser veren kadın sanatçılarının başında gelen Yıldız Tilbe de sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, sahneye tasarım renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile sahneye çıkınca olanlar oldu. Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe'nin büstiyeri aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü. Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe'nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.

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