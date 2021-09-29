Dolar yorumu krize soktu! Ünlü sunucunun Ekotürk TV canlı yayında zor anları şaşırttı

Ekotürk TV'de Sabah Ekranı programının sunucusu Melis Kobal, canlı yayında öksürüz krizine girdi. Konuğunun tepkisi ise sosyal medyada espri konusu oldu.

Ünlü sunucu Melis Kobal, Ekotürk TV'deki programı Sabah Ekranı'nda öksürük krizine girdi. Kobal'ın program konuğu olan Ekotürk Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş'ın verdiği tepki ise espri konusu oldu.



Akyoldaş'ın "dolar endeksi 97.80'e gidebilir" sözleri üzerine Melis Kobal'ın öksürüz krizine girmesine, Ekonomist Ahmet Mergen'in Akyoldaş'a Twitter'dan yaptığı, "Pat diye dolar endeksi 97.80 e gidebilir dersen bir anda olacağı bu tabii.. Gitti bizim borsadaki paralar !" yorumu gülüşmelere neden oldu.

Ekotürk Twitter hesabından o anları "Canlı yayında öksürük krizine giren sunucumuz @MelisKobal ‘a Araştırma Müdürümüz @CenkAkyoldas bakın nasıl müdahale etti… Not: Sunucumuz Covid değildir🙂" ifadeleriyle paylaştı.