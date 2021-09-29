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YEREL

Kocaeli'de kargo dağıtıcısı aracının başında hayatının şokunu yaşadı

KOCAELİ'de park halindeki aracın içinde oturan kargo dağıtım görevlisi, yanına koşarak gelen bir şüpheli tarafından yumruklarla darp edildi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 24 Eylül Cumartesi günü Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Can Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kargo şirketinde dağıtım görevlisi olarak çalışan O.Ç., aracını park ettiği sırada Y.A.'nın saldırısına uğradı. Koşarak O.Ç.'nin yanına gelen Y.A., yumruklarla görevliye saldırdı.

Neye uğradığını şaşıran O.Ç., araçtan inerek telefonla polis ekiplerine ihbarda bulundu. Y.A. ise O.Ç.'ye saldırmaya devam etti. Daha da sinirlenen Y.A., yerden aldığı taşla kendi evinin camlarını kırdı. Gözaltına alınan şüpheli Y.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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