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MEDYA

Habertürk'te Ersan Şen ile Yaşar Hacısalihoğlu birbirine küfretti! 'Her bo...tan anlayacaksın' kavgası

Habertürk'te Kübra Par'ın programında ekranların iki ünlü ismi Prof. Dr. Ersan Şen ile Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu birbirine küfretti. Kübra Par ikiliyi ayırmaya çalışırken "RTÜK ceza kesecek" diye çaresizce feryat etti...

Televizyonlardaki tartışma programlarının vazgeçilmez iki ismi Habertürk ekranlarında birbirine açık açık küfretti. Her konuda haber kanallarının tartışma programlarında boy gösteren Prof. Dr. Ersan Şen ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, bu kez "ekonominin siyasete etkisini" tartışıldığı programda karşı karşıya geldi. 

Kübra Par'ın moderatörlüğünde devam eden programda Cem Küçük ile Ersan Şen arasında polemik yaşanırken araya giren Hacısalihoğlu, "Yeter ama ya" diyerek Ersan Şen'e yüklenmeye kalkıştı. İki isim birbirlerinin geçmişiyle ilgili konuşmaya başlayınca Hacısalihoğlu'ndan ilk küfürlü cümle geldi. 

Yaşar Hacısalihoğlu'nun "Bırak ya sen de her b...tan anlayacaksın" şeklindeki çıkışına Ersan Şen de aynı şekilde karşılık vererek "Sen her bo..tan anlıyorsun" dedi. 

Bu sırada araya girmeye çalışan Kübra Par, "Bir dakika RTÜK'ün cezası ağır" dedi. Ancak ikilinin tansiyonu yine düşmedi. Hacısalihoğlu'nun "terbiyeli ol" sözlerine Ersan Şen, "Sen terbiyeli olacaksın ben ne terbiyeli olacam" karşılığını verdi. 

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