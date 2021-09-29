CHP'li Alpay Antmen'den şok iddia! 13 yaşındaki kıza tecavüz etti 'Suriye'de suç değil' diyerek beraat etti

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bir Suriye vatandaşının 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle yargılandığı davada 'Suriye kanununa göre suç değildir’ denilerek şüphelinin beraat ettiğine dair mahkeme kararı belgesi paylaştı. Antmen, "Bu belge, Türk hukuku için utanç kaynağıdır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bir Suriyelinin cinsel istismarla yargılandığı davadan Suriye kanunları uygulanarak beraat ettiğine dair mahkeme kararı belgesini paylaştı. Kararı ‘skandal’ olarak değerlendiren Antmen, “Elimdeki bu belgeler, Türk hukuku anlamında bir yargı skandalını gösteriyor” dedi. Antmen, davaya konu olan olayı şöyle anlattı:

Küçük yaştaki çocuk doğum yapınca...

- 13 yaşında nitelikli cinsel istismar suçuna uğrayan, tecavüz edilen bir Suriyeli kız çocuğu için Türkiye'deki kanunlar uygulanmıyor. Mahkeme kayıtlarından görüyoruz.

- 7-8 yıl önce Türkiye'ye gelen bir Suriye vatandaşı, 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla sözde evleniyor. Daha sonra çocukları olunca hastanede bu anlaşılıyor. Küçük yaştaki kız çocuğu doğum yaptığı için iş yargıya intikal ediyor.

'Suriye Kanunu uygulanarak beraat etti'

- Bizim mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk ceza kanunları uygulayacağı yerde, ‘kanunu bilmemek mazeret sayılmaz' diyecek yerde, ‘Suriye vatandaşı 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir, çünkü bu Suriye kanununa göre suç değildir' diyerek Suriye kanunlarını uyguluyor ve 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor.

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk devleti anayasası ve Türk kanunları uygulanır. Özellikle ceza kanunları Türkiye'de yaşayan, suç işleyen herkese uygulanmak zorundadır.

- Ama bakıyoruz Suriyelilere bir ayrıcalık. Hata yapmış. Küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenilmeyeceğini bilmiyormuş ve beraat ediyor. İstinaf da şikayetçi yok diye bu kararı onaylıyor.

'Türk hukuku için bir utanç kaynağı'

CHP'li Antmen, “Bu belge, yargı için çok büyük bir skandal karardır. Bu belge, Türk hukuku için utanç kaynağıdır. Bu belge, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti kanunları yerine yabancı devlet kanunları uygulandığını göstermektedir. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.