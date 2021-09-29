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DÜNYA

Yahudiler Filistinlilerin camisini bastı! Müzik çalıp dans ettiler

Filistin'in El Halil şehrinde bulunan İbrahim Camii'ni Yahudiler bastı. Baskın sonrası ise camii içinde toplu bir şekilde dans ettiler. Yahudilerin o skandal anları sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte yahudilerin camii içindeki dans anları...

Filistin'de bulunan El Halil şehrinde Yahudiler İbrahim Camii'ne baskın düzenledi.  O anları kaydeden Yahudilerin videosu sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. 

Söz konusu görüntülerde, ülkenin El Halil şehrindeki İbrahim Camii'ni basan Yahudilerin içeride toplu bir şekilde mutlulutan dans ettiği anlara yer alıyor. 

Camiinin basılması kadar içeride yapılan dansın da yanlış olduğunu söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı, görüntülere tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yapmışlardı! Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te yürüyüşe geçtiDünya
 


MESCİD-İ AKSA'YA HER GÜN BASKIN DÜZENLİYORLAR
Diğer yandan İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin her gün Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına işaret eden Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif'i zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalıştığını belirtiyor.

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