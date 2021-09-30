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Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e Türkçe isyanı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Lille, deplasmanda Salzburg ile karşılaşırken mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar damga vurdu. Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e kurduğu Türkçe cümleler yayına yansıdı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Salzburg'da Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulunurken, VAR hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı.

Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Salzburg'ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

3 dakika pozisyonu izledi

Penaltı kararı sonrası VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Halil Umut Meler, pozisyonu yeniden izledi.

Mete Kalkavan'ın uyarısıyla ekran başına giden hakem Meler'in yaklaşık 3 dakika pozisyonu izlemesi, futbolseverlerin dikkatini çekti.

Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı.

İlginç diyaloglar

Halil Umut Meler'in "Burak adamın ayağına giriyor, hayır topa temas etmeden adamın ayağına giriyor" dediği buna karşın Burak Yılmaz'ın da  "Ama hocam ya!" dediği kameralar tarafından kaydedildi.

Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Salzburg deplasmanında umduğunu bulamadı.

Karim Adeyemi'nin penaltı golleriyle 2-0 öne geçen Salzburg'a karşı Fransız ekibinin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi. 62. dakikadaki bu gol puan için Lille'e yeterli olmadı ancak Burak Yılmaz, Türk futbol tarihine geçti.

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