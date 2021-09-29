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POLİTİKA

Erdoğan ile Putin'in dikkat çeken antikor diyaloğu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği yaklaşık 3 saat süren toplantının içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Ancak iki lider arasında antikor sayısı ile ilgili bir diyalog yaşandı. Putin'in antikor sayısını 15, 16 olarak söylemesinin ardından Erdoğan, "Benimki 1000'in üzerinde" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antikor sayısının kaç olduğunu sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi. Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım" ifadelerini kullandı.

Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Rus Sputnik aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım" dedi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.

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