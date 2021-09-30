BIST 1.392
DOLAR 8,91
EURO 10,36
ALTIN 496,14
GÜNCEL

İşten çıkarılan kepçe operatörü, iş makinesi ve iş yeriniz ateşe verdi

KAYSERİ'de, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KASKİ) kepçe operatörü olarak çalışan Hacı K. (30), işten çıkarıldığı için KASKİ'ye ait park halindeki iş makinesini ve bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktı. Olaydan sonra kaçan şüpheli kepçe operatörünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, tamirde olan KASKİ'ye ait iş makinesi bilinmeyen nedenle yandı. Olaydan 30 dakika sonra KASKİ'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki bakım onarım merkezinde güvenliğe saldıran kimliği belirsiz kişi, benzin dökerek güvenlik kulübesini yaktı.

İhbar üzerine gelen polis, aldığı bilgi ve eşkal doğrultusunda her iki olayı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce işten çıkartılan Hacı K. olduğunu belirledi. Güvenlik kulübesindeki görevlinin fark etmemesi durumunda Hacı K.'nın park halindeki diğer iş makineleri de yakacağı iddia edildi.

Saldırıda hafif yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, işten çıkarıldığı için iş makinesi ve güvenlik kulübesi yakan Hacı K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan ile Putin'in dikkat çeken antikor diyaloğu
Erdoğan ile Putin'in dikkat çeken antikor diyaloğu
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İç çamaşırı gözüktü! Yıldız Tilbe'ye sahnede büyük talihsizlik
İç çamaşırı gözüktü! Yıldız Tilbe'ye sahnede büyük talihsizlik
Zonguldak'ta araç altında kalmaktan son anda kurtuldu! Ayakkabısını fırlattı
Zonguldak'ta araç altında kalmaktan son anda kurtuldu! Ayakkabısını fırlattı
Dolar yorumu krize soktu! Ünlü sunucunun Ekotürk TV canlı yayında zor anları şaşırttı
Dolar yorumu krize soktu! Ünlü sunucunun Ekotürk TV canlı yayında zor anları şaşırttı
Yahudiler Filistinlilerin camisini bastı! Müzik çalıp dans ettiler
Yahudiler Filistinlilerin camisini bastı! Müzik çalıp dans ettiler
Kocaeli'de kargo dağıtıcısı aracının başında hayatının şokunu yaşadı
Kocaeli'de kargo dağıtıcısı aracının başında hayatının şokunu yaşadı
Tanju Özcan'dan mültecilere karşı yeni hamle! Bizi azınlık duruma düşürmeyin 6 çocuk yapın
Tanju Özcan'dan mültecilere karşı yeni hamle! Bizi azınlık duruma düşürmeyin 6 çocuk yapın
Görüntüler Adana'dan! Döverek kaçırdılar eşinden fidye istediler
Görüntüler Adana'dan! Döverek kaçırdılar eşinden fidye istediler
CHP'li Alpay Antmen'den şok iddia! 13 yaşındaki kıza tecavüz etti 'Suriye'de suç değil' diyerek beraat etti
CHP'li Alpay Antmen'den şok iddia! 13 yaşındaki kıza tecavüz etti 'Suriye'de suç değil' diyerek beraat etti