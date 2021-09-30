BIST 1.397
DOLAR 8,90
EURO 10,34
ALTIN 495,22
YEREL

Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da, sürücüsü önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen sürücü, 19 BC 549 plakalı otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.

Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e Türkçe isyanı
Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e Türkçe isyanı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İstanbul'da akrobatik hırsız örümcek adam gibi tırmandı
İstanbul'da akrobatik hırsız örümcek adam gibi tırmandı
İşten çıkarılan kepçe operatörü, iş makinesi ve iş yeriniz ateşe verdi
İşten çıkarılan kepçe operatörü, iş makinesi ve iş yeriniz ateşe verdi
Erdoğan ile Putin'in dikkat çeken antikor diyaloğu
Erdoğan ile Putin'in dikkat çeken antikor diyaloğu
Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı
Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı
Zonguldak'ta araç altında kalmaktan son anda kurtuldu! Ayakkabısını fırlattı
Zonguldak'ta araç altında kalmaktan son anda kurtuldu! Ayakkabısını fırlattı
Dolar yorumu krize soktu! Ünlü sunucunun Ekotürk TV canlı yayında zor anları şaşırttı
Dolar yorumu krize soktu! Ünlü sunucunun Ekotürk TV canlı yayında zor anları şaşırttı
Antalya'da araç hurdaya döndü! Baba oğul içinde sıkıştı: Aç gözünü uyan
Antalya'da araç hurdaya döndü! Baba oğul içinde sıkıştı: Aç gözünü uyan
Yahudiler Filistinlilerin camisini bastı! Müzik çalıp dans ettiler
Yahudiler Filistinlilerin camisini bastı! Müzik çalıp dans ettiler