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OTOMOBİL

TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu

Yerli otomobil girişimi TOGG, SIRO Temiz Enerji Çözümleri adında bir şirket kurdu. SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketlerini üretecek.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.

SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketleri üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak. 

TOGG 2020'de araç bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis'le anlaştı. SIRO ve Farasis bataryaların üretimi için işbirliği yapacak. 

Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.

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