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İstanbulkart temininde zorluk yaşanıyor! Kuyruğun sonu gözükmüyor

İSTANBUL'da vatandaşlar, kent içi toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart'ın tedariki konusunda sıkıntılar yaşıyor. Taksim Metrosu içerisindeki Beyaz Masa İletişim Noktası önünde İstanbulkart alamayanlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM tarafından geliştirilen toplu taşıma kartı İstanbulkart'ı almak isteyen vatandaşlar, son dönemde kartı temin etmekte zorluklarla karşılaşıyor.

Kentin en önemli noktalarından Taksim'de İstanbulkart satan gişelerin birçoğunda kart bulunamazken, otobüs ve metro duraklarındaki biletmatiklerden İstanbulkart satın almak isteyenler ise "İstanbulkart satışı yoktur" yazısı ile karşılaşıyor.

Özellikle turistler ve şehir dışından gelenler bilet temininde sorun yaşarken, Taksim Metrosu içerisindeki Beyaz Masa İletişim Noktası önünde İstanbulkart alamayanlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yenibosna'da İBB'ye ait İstanbulkart başvuru noktasında da çoğunluğu öğrenci birçok kişi, kartlarını yeniletmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar bir saatten fazla süredir sırada beklediklerini anlatırken, bazıları da yetkililerin buradaki personel sayısını artırması gerektiğini belirtti.

Cevizlibağ Tramvay durağında da İstanbulkart satın almak isteyenlerin kart bulmakta sıkıntı yaşadığı görüldü.

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