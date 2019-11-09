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İstanbul’da güpegündüz evlere dadanan hırsızlar kamerada

EYÜPSULTAN ve Bağcılar’da güpegündüz girdikleri evlerden 36 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar kameralara yansıdı. Girdikleri evlerden 36 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerden teki yakalanarak tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 28 Ağustos’ta Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesinde bir evden 4 bin TL, 7 Eylül tarihinde Bağcılar Güneşli Mahallesindeki bir evden 2 bin TL nakit para ile 10 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 8 Eylül tarihinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesindeki bir evden 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalınması ihbarları üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, olay yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheli şahıslardan Taner K. (24), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısın 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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