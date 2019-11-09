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MSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel video

Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla hazırlanan videoda, Anıtkabir'de bulunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Müzede Atatürk'ün kişisel eşyaları, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromalar ve balmumu heykeli yer alıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromaların yer aldığı Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin özel video hazırlandı.

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