MSB'den Ata'nın eşyalarının sergilendiği müzeye özel video

Müzede Atatürk'ün kişisel eşyaları, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromalar ve balmumu heykeli yer alıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının, kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeler ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına ilişkin panaromaların yer aldığı Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin özel video hazırlandı.