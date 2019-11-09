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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul Fatih'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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