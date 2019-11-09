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İşte büyük rağbet gören defne sabununun yapım aşamaları

HATAY'a özgü defne ve zeytin yağından elde edilen, mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı da faydalı olduğu bilinen Defne sabunu, yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de en çok Hatay'da yetiştirilen Defne, önce yağa sonrada sabuna dönüştürülüyor. Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen Defne sabunu birçok saç ve deri hastalıklarına karşı sac ve deriyi koruyor. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen Defne sabunu saç dökülmesinin de önüne geçer.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor

54 yıldır eşiyle birlikte defne sabunu yapan 70 yaşındaki Fuat Hadimoğulları, sabunun elde edilme sürecini şu şekilde anlatıyor.
"İlk başta Zeytinyağını içine koyup kazanı yakarız. Biraz ısındıktan sonra defne yağını içine döküp karıştırırız. İkisi ısındığı zaman içine kostik döküp karıştırırız. Defne yağı, zeytin yağı ve kostik üçü bir arada olduğu zaman sabunun kıvamı gelene kadar karıştırıp o kıvamı buluruz. Kıvama geldikten sonra kalıbın içine döküp kurumasını bekleyip sonra keseriz"

Hadimoğulları, 54 yıldır hiçbir fire vermeden defne sabunu yaptıklarını belirterek, "Halkımız bu sabunun nasıl olduğunu görsün içine her madde koyulabilir ama en güzeli zeytinyağı ve defne yağıyla yapılan sabundur" dedi.

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