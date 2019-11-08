House M.D. uyarlaması Hekimoğlu'nun ilk tanıtımı yayınlandı

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Hekimoğlu'nun 1. bölümünden ilk tanıtım fragman yayınlandı.

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D'de başlıyor.

Dizi dünyasının unutulmaz karakteri 'Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Hekimoğlu dizisinin oyuncuları kimler?

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor.

Hekimoğlu dizisinin konusu nedir?

Hekimoğlu tıbbı tanı departmanı başkanıdır. Ekibinde bir çok doktor vardır. Hekimoğlu başarılı bir doktor olmasına rağmen hastane kurallarını ve yasaları çok takmaz. Bu umarsamaz tavrı sürekli başına iş açar. Bu nedenle de çalıştığı hastanelerde çok tutunamaz.

Doktor Hekimoğlu karizmatik bir doktordur. Aslında başarılı bir doktor olan Hekimoğlu fazla risk alan bir doktordur ve işinden kovulur. Diğer hastaneler ise Hekimoğlu'nu işe almazlar. Doktor Hekimoğlu asosyal ve zeki bir adamdır çoğu zaman huysuz ve duygusuz olsa da tam bir ukaladır.

O, biraz gıcık... Fazlasıyla huysuz ve aksi. Ayrıca bencilliğe övünen bir ağrı kesici bağımlısı. Ama işinin ehli bir doktor, tanı koymayı ustası, hatta bir deha. Sağ bacağındaki aksaklık nedeniyle, koltuk değneği kullanması bile karizmasını zedelemiyor, bilakis puanını artırıyor.

Çok zeki, çözemeyeceği hasta vakası hemen hemen yok gibi. Ama bir yandan hastaları iyi ederken, diğer yandan ekibinde beraber çalıştığı uzman doktorların psikolojilerini allak bullak etmekten de hiç çekinmiyor. Öyle ki onların özel hayatlarına karışacak kadar da küstah. Ama sayılı gönül ilişkisinde de çuvallamaktan öteye geçemiyor.