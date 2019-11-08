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Eklenme Tarihi:
08.11.2019 22:03
Güncellenme: 08.11.2019 23:11
60 saniyede bugün (8 Kasım 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
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8 Kasım 2017 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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