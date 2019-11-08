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Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna "Bunu hesaplamak için 6 saat gerekir" cevabını vererek sunucuları şaşırttı.

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu Bircan Bali ve Ece Erken'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı, "Aylık geliriniz nekadar?" sorusuna da cevap verdi.

"YAPIMCILIĞI VE MUHABİRLİĞİ BİRAZ BÜYÜTTÜM"
Mesleğe nasıl başladığını anlatan Acun Ilıcalı, "Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum." dedi.

"AYLIK GELİRİM 6 SAAT HESAPLAMAMIZ LAZIM"
Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, Ece Erken'in "Aylık gelirin ne kadar?" sorusu üzerine "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim." cevabını verdi

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