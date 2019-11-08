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Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya okey masasında

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın, okey oynarken görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Atatürk'e olan benzerliğini fırsata çeviren tiyatro oyuncusu Göksel Kaya, bu kez fena yakalandı.

Milli günlerdeki etkinliklerde boy göstererek halkı istismar etmekle suçlanan Kaya, bu kez farklı bir yüzle kamuoyunun karşısına çıktı.

Okey oyununa fena kaptırmış

Zeybek oynarken ya da asker kıyafetiyle tanıdığımız Kaya, okey masasında ter dökerken ortaya çıktı. Kendini oyuna fena kaptıran Kaya'nın görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Videonun altına çok sayıda yorum gelirken, kullanıcılar Kaya'yı eleşiri yağmuruna tuttular.

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