TBMM'de Zazaca tartışması: AKP ve MHP tepki gösterdi, İyi Parti genel kurulu terk etti

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Müge Anlı’nın ATV’deki programına bağlanan ve Zazaca konuşan kadının yayından alınmasına tepki göstermek amacıyla TBMM’de Zazaca konuştu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, Aydemir’i uyararak ‘Ortak dil ile konuşma yapalım’ dedi. Aydemir’in konuşmasına AKP ve MHP’den tepki gelirken İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ise, Twitter adresinden yayınladığı mesajda “İYİ Parti Milletvekilleri olarak, HDP'li Milletvekilinin TBMM Kürsüsünden yaptığı provakasyonu protesto ederek genel kurulu terk ettik” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Aydemir’in iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü. RTÜK Kanunu’na göre bir programda başka bir dilde konuşulduğunda çeviri yapılması gerektiğine dikkat çeken Muş, söz konusu programdaki kadının çeviri olmadığı için yayından alındığını söyledi