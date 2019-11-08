Süleyman Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Porsipi kod adlı İshak Özçaktu adlı teröristin İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul'daki kanlı saldırıların planlayıcısı olduğu açıklandı.

Terörle mücadeledeki bu önemli gelişme, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemindeydi. Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Kırmızı kategoride yer alan teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapan Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.