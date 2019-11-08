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İdo Tatlıses bedelliyi tamamladı tezkereyi aldı

Bedelli askerlik yasasından faydalanan şarkıcı İdo Tatlıses, vatani görevini yerine getirdi ve tezkere aldı.

Bedelli Askerlik yasasından yararlanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 21 günlük askerliğin ardından tezkeresini aldı.

İdo Tatlıses'in yemin törenine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İdo Tatlıses'i babası İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı. Tekirdağ'da askerlik yapan İdo Tatlıses'in askere gittikten sonraki saçsız ve sakalsız hali sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Gel Konuşalım canlı yayınında, İdo Tatlıses'in yemin törenine ait görüntüler ekrana yansıtılırken, İbrahim Tatlıses'in de yemin törenine geliş anı, eski eşi Derya Tuna tarafından Instagram'dan paylaşıldı.

İdo Tatlıses'in yemin törenine, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin de katıldığı ifade edildi.

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