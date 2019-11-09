MEDYA

Vuslat 28. bölüm 2. fragmanı

Vuslat dizisi 28. yeni bölümüyle 11 Kasım 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak. Vuslat'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Vuslat 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacak? Vuslat 11 Kasım 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüz yüze kalacaklardır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tel Abyad ve Resulayn’da halkın yaraları sarılıyor
FETÖ’cü Enes Kanter’den alçak çağrı
Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Milli Takım kadrosu açıklandı
TB2 SİHA'lar ile ilgili önemli gelişme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm 2. fragmanı
İstanbul Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları
Bitcoin Safiye'ye lüks arabada yakalandı! Safiye Gökçen Yüce tanınmaz halde
Karabük'te fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
House M.D. uyarlaması Hekimoğlu'nun ilk tanıtımı yayınlandı
Tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır tesbih namazına niyet etme
Kocaeli'de bir kişi evinin kapısında asılı bulundu
Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler hangisi sayısı kaç?