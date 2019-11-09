Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı tavsiyesini anlattı!

Dilmen, "Ben bugün Vedat'ı da beğenmedim. İleride iyi işler yaptı ama o da yorgun gibiydi.Kasımpaşa beklediğim ötesinde cesur bir oyun sergiledi. Kopmadı oyundan gol yedikçe yakalamaya çalıştı.Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla bile lider olması bir özgüven getirecektir.

Geçen Muriç'e 'Gol kralları genelde penaltıcılar olur' dedim. 'Hocam' dedi, 'birinci penaltıcı Emre, ikinci penaltıcı benim' dedi. 'Emre ağabeyine rica etsen, o hayır demez' dedim. 'Zaten Emre ağabeyden rica edeceğim dedi. Çoğu gol kralı penaltı atar." diye konuştu.