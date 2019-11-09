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Ersun Yanal Mehmet Ekici sorusuna kızdı muhabire tepki gösterdi

Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, bir muhabirin Mehmet Ekici sorusuna kızdı.

Maç sonrası, oynadıkları oyundan mutlu olmadığını belirten Ersun Yanal, bu oyunun daha iyisini oynamaları gerektiğini belirtti.

Kötü futbolun ardından futbolcuları suçlamanın en kolay şey olduğunu vurgulayan Yanal, bütün sorumluluğu üzerine aldı.

Ersun Yanal, basın toplantısının sonlarına doğru bir muhabirin "Mehmet Ekici'yi dışarıda bıraktığınız için üzgün olduğunuzu söylemiştiniz. Pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise tepki gösterdi.

Yanal, "Ne alakası var! Geldiğimiz yer neresi, konuştuğumuz konu neresi..." diyerek basın toplantısını terk etti.

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