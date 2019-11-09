Ersun Yanal Mehmet Ekici sorusuna kızdı muhabire tepki gösterdi

Maç sonrası, oynadıkları oyundan mutlu olmadığını belirten Ersun Yanal, bu oyunun daha iyisini oynamaları gerektiğini belirtti.

Kötü futbolun ardından futbolcuları suçlamanın en kolay şey olduğunu vurgulayan Yanal, bütün sorumluluğu üzerine aldı.

Ersun Yanal, basın toplantısının sonlarına doğru bir muhabirin "Mehmet Ekici'yi dışarıda bıraktığınız için üzgün olduğunuzu söylemiştiniz. Pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise tepki gösterdi.

Yanal, "Ne alakası var! Geldiğimiz yer neresi, konuştuğumuz konu neresi..." diyerek basın toplantısını terk etti.